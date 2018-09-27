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Нефть снова приблизилась к $82 за баррель

Экономика

В ходе торгов цена барреля Brent уже достигала пика $81,90

Нефть снова приблизилась к $82 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 27 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут — баррель Brent приближается к $82 за баррель, 27 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту стоимость барреля Brent оценивается в $81,02, однако в ходе торгов цена уже достигала пика $81,90 за баррель. Нефть WTI выросла на 31 цента до $71,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 25 сентября стоимость нефти марки Brent выросла до $82,55 за баррель. 26 сентября нефтяные цены «скорректировались», однако общий тренд сохранился.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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