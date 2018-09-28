Москва, 28 сентября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. На торгах Московской биржи 27 сентября рубль неожиданно укрепился к доллару и евро. Несмотря на то, что повышение процентной ставки в США укрепило доллар и одновременно уронило многие мировые резервные валюты, на рубль это событие практически не оказало воздействия, если не считать очень умеренного ослабления рубля к доллару в течение дня. К вечеру 27 сентября рубль успешно пошел в атаку на американскую валюту, и в результате доллар упал к рублю на 0,34%, до 65,606 руб. Евро подешевел по отношению к рублю гораздо сильнее, чем доллар, — на 0,9%, до 76,684 руб., пробив вниз важное сопротивление в 77 руб. за евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российский рубль 27 сентября подтолкнули к выбору собственного пути сообщения в западных СМИ о том, что палата представителей конгресса США с 1 октября уходит на предвыборные каникулы и возобновит работу только после выборов. До конца текущей недели в конгрессе каких-либо голосований по законопроекту об антироссийских санкциях не запланировано. Возможно, что именно эта новость воодушевила рубль, но не только.

На сайте минфина США появилось заявление помощника министра финансов Маршалла Биллингсли в адрес одного из комитетов конгресса, где говорится о том, что санкции против России не должны быть такими же, как санкции против Ирана или Северной Кореи, учитывая огромный вес России в мировой экономике и политике и шанс нанести ущерб американским инвесторам в случае ужесточения санкций.

На торгах в Лондоне нефть марки Brent продолжила рост и к вечеру подорожала на 0,68%, до $81,18 за баррель. Евро из-за повышения процентной ставки в США продолжил начавшееся 26 сентября падение и подешевел к доллару еще на 0,37%, до 1,16 905 долл. за евро. Исходя из позитивных новостей о санкциях, прогноз на 28 сентября по курсу доллара снижается до 65−66 рублей, а по курсу евро — до 76,50−77,50 рубля.

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