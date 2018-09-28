Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Соглашение об отмене виз подписали министры иностранных дел России и Ямайки «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили 28 сентября в МИД РФ.

Пляж. Ямайка

Встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки К.Джонсоном Смитом состоялась 27 сентября. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и геополитические проблемы.

«Министры подписали соглашение между правительством РФ и правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Ямайки», — сообщили в пресс-службе российского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз. Соглашение подписано 6 июля.

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