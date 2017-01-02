Ямайка будет развивать медицинский туризм

Кингстон, , 18:09 — REGNUM Власти Ямайки будут вкладывать средства в развитие медицинского и рекреационного туризма. Упор будет делаться на диагностические и стоматологические услуги, сообщает Newsmax. Особое внимание будет уделено также пластической хирургии, лечению стволовыми клетками, комментирует Caribbean News,

Причем, для развития совместных предприятий в сфере медицинского туризма будет привлечен потенциал ямайской диаспоры, проживающей в США. Ранее, посол Ямайки в США Одри Маркс заявила, что МИД Ямайки заинтересован в работе с диаспорой. А также, в том, чтобы ее сообщества в США были богатыми и процветающими. Посол уверена, что от уровня богатства диаспоры напрямую зависит количество денежных переводов родственникам на Ямайке. А значит, и экономическое состояние «исторической Родины» ямайской диаспоры, комментирует Jamaica Observer.

Министр финансов Ямайки Одли Шоу ранее заявил, что у правительства страны есть планы по развитию офшорного банковского центра на Ямайке. Это, в том числе, облегчит для представителей ямайской диаспоры возможности инвестирования в развитие экономики Ямайки. Фактически, и сейчас многие бизнесмены используют банки Ямайки, чтобы избежать налогообложения, пишет Jamaica Gleaner.

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