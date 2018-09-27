Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2018/2019 года в Петербурге официально начнется в пятницу, 28 сентября, начиная с полуночи. Об этом распорядился председатель городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

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В соседней Ленинградской области постоянное подключение отопления произойдет в срок до 1 октября: пока что здесь идет периодическое протапливание. Этот же процесс в Петербурге, как сообщало ИА REGNUM, начался еще в понедельник, 24 сентября.

«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании», — пояснили в Смольном.

По прогнозу синоптиков, в Петербурге 28 сентября температура воздуха ночью +5…+7 гр., днем +7…+9 гр. В Ленинградской области — ночью +3…+8 гр., местами до 0 гр., днем +5…+10 гр.

Распоряжение о начале отопительного сезона в городе на Неве касается всех ЖСК и ТСЖ, обеспечивающих подачу тепла в жилые дома. Если завтра батареи не согреются, жильцам следует обращаться за разъяснениями в свою управляющую компанию.

Отопление образовательных, медицинских, социальных учреждений и общественных задний — в ведении городских структур. Тепло в них подали в первую очередь еще в начале текущей недели.

Как отмечают в ГУП «ТЭК СПб», в прошлом году режим периодического протапливания в Санкт-Петербурге был введен с 20 сентября, регулярное отопление включили 4 октября.

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В Ленинградской области периодическое протапливание в Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тосненском районах началось 24 сентября, с 27 сентября к этому процессу присоединились Волосовский, Волховский, Лужский, Тихвинский районы.

Как отмечают областные власти, в 2018 году на модернизацию и подготовку к зиме объектов ТЭК и ЖКХ региона было направлено 2,5 млрд рублей. На эти средства проведен ремонт или замена 22 км тепловых сетей, 62 км водопроводных сетей, ремонт или замена оборудования на 20 источниках теплоснабжения и 14 объектах водопроводно-канализационного хозяйства. Запасы угля сделаны на 140% от плана, дров — на 145%, нефтепродуктов — на 83%. 99% многоквартирных домов Ленобласти готовы к началу отопительного сезона.