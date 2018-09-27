Рим, 27 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Число нелегальных мигрантов, высланных из Италии на родину летом 2018 года, сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2017 года с 1506 до 1296 человек, сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 27 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По-видимому, вопреки сложившемуся имиджу, новый министр внутренних дел Маттео Сальвини оказался не таким «жестким» в вопросе о мигрантах, как его предшественник Марио Миннити, иронизируют обозреватели издания.

В действительности сокращение числа высланных объясняется пятикратным снижением числа прибывших в Италию нелегальных мигрантов. Доля высланных от числа прибывших, таким образом, выросла вчетверо.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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