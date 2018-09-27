Министры Италии и Туниса обсудят миграцию и борьбу с терроризмом

Рим, , 13:32 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини прибыл с визитом в Тунис и в ближайшее время проведет встречу со своим коллегой Хишемом Фурати, передает информагентство Ansa в четверг, 27 сентября.

Предполагается обсудить совместные действия двух стран в области миграции, безопасности, борьбы с терроризмом, а также совместные экономические проекты, рассказал журналистам Сальвини.

Предполагается также проведение встречи итальянского вице-премьера и президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси.

Ранее Сальвини сообщал, что правительство Италии готовит двусторонние соглашения со странами Африки и Азии, в том числе с Тунисом, о высылке прибывающих в Италию нелегальных мигрантов и об их возвращении на Родину.

Читайте также: Италия готовит соглашения со странами Африки и Азии о высылке мигрантов