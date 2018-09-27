Москва, 27 сентября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. 27 сентября в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

"Москва и Мособласть окажется под влиянием тыловой части циклона, — говорится в сообщении. — Ожидается облачная с прояснениями погода».

По данным синоптиков, осадки в виде дождя ожидаются в столичном регионе в первой половине дня. Воздух в столице днем прогреется до +9.+11 градусов, по области — до +8.+13 градусов.

Ветер ожидается западный, 5−10 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду.

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