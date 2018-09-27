Москва, 27 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Для тех российских автозаправочных станций (АЗС), на которых будет зафиксирован недолив топлива клиентам, могут ввести оборотные штрафы. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

(сс)Falkenpost Бензин

По словам главы министерства, на сегодняшний день в России наметилась тенденция к снижению нарушений по качеству топлива на заправках, однако наметилось учащение случаев недолива топлива.

В настоящее время, добавил Мантуров, госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции уже одобрила законопроект, согласно которому могут быть введены оборотные (то есть измеряемые процентами от выручки за предыдущий год) штрафы. Он также подчеркнул, что указанный закон может начать действовать с начала или с середины 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что недобросовестных заправщиков могут начать штрафовать за недолив топлива, соответствующее предложение было направлено агентством в правительство России.

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