1% от выручки АЗС может составить штраф за недолив топлива

Москва, , 09:15 — REGNUM В Российской Федерации уже подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за недолив топива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Комсомольской правде».

«Сейчас подготовлен законопроект», — сказал Мантуров.

По его словам, документ за такие нарушения предусматривает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, а за повторный недолив бензина — уже 3%.

Министр промышленности и торговли РФ не уточнил, когда планируется внести документ в Госдуму.

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