Вашингтон, 26 сентября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео намерен отправиться на переговоры в Пхеньян, 26 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно заявлению Госдепа, Помпео принял приглашение от представителей КНДР в ходе встречи в ООН. Визит госсекретаря в столицу Северной Кореи состоится в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент представители руководства США и КНДР обсуждают возможность вторых переговоров на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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