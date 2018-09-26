Махачкала, 26 сентября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Младший брат бывшего главы Дагестана Раджаб Абдулатипов, задержанный 26 сентября, был причастен к организованному преступному сообществу, которое устанавливало за взятки инвалидности жителям республики. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, пишет региональное издание «Черновик».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, ранее по делу о липовых инвалидах был арестован руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане Магомед Махачев и несколько его подчиненных. По данным следствия, он организовал преступное сообщество, в которое входили сотрудники районных бюро МСЭ и ряд других лиц. За несколько лет благодаря их усилиям «инвалидами» стали несколько сотен человек.

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Какова роль депутата Народного собрания Дагестана — председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре Раджаба Абдулатипова в этом сообществе, еще предстоит установить. Официальных сообщений о подозрении его в этом преступлении пока не приводится.

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