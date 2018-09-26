Средний лимит по кредитным картам в РФ сократился на 14,6%
Москва, 26 сентября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В январе-августе текущего года в Российской Федерации средний размер лимита по кредитным картам составил 47,1 тыс. рублей, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14,6%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на данные 4,1 тыс. кредиторов.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Кредитные карты
«В январе-августе средний размер лимита по кредитным картам сократился на 14,6%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средний размер лимита по кредитным картам в стране в январе-августе 2017 года составлял 55,1 тыс. рублей.
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