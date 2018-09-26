Киев, 26 сентября, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Украинское правительство утвердило численность граждан страны, подлежащих осеннему призыву на военную службу. Об этом сообщает 26 сентября агентство «УНН».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пушечное мясо

По сведениям издания, на заседании правительства Украины было решено призвать на срочную военную службу в Вооружённые силы Украины (ВСУ) в период с октября по декабрь 2018 года 17 960 человек.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведении очередных воинских призывов. Согласно документу, срок осеннего призыва на Украине вырос с двух до трех месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в проекте бюджета Украины на 2019 год правительство страны заложило средства для повышения минимальных зарплат военным и силовикам на 30−40%.

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