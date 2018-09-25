Украинские военные снова пострадали от своего же миномета «Молот»

Киев, , 18:51 — REGNUM Украинские волонтеры и журналисты сообщают об очередном факте ранения украинских солдат в результате использования миномета «Молот» калибра 120-мм. Так, в результате разрыва мины в стволе миномета ранения получили трое военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

В частности, о подрыве миномета «Молот», в результате чего ранения получили три человека, сообщила 25 сентября в Facebook журналист Ольга Решетилова.

При этом военный волонтер Юрий Мысягин отметил, что на этот раз не было двойного заряжания ствола миномета. Более того, военный «расчет работал со шнурком».

«У нас снова миномет «Молот» отличился… Только в этот раз не на полигоне, а уже в зоне боевых действий, на Светлодарской дуге. Минометный расчет работал со шнурком, поэтому, слава богу, погибших нет, но есть двое раненых. Какие версии мы услышим в этот раз? Двойного заряжания нет», — заверил Мысягин в Facebook.

В свою очередь волонтер Алена Шевцова сообщает, что комиссия предварительно установила, что «Молот» эксплуатировали правильно.

«Миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности — соблюдена. Люди — живы. Это главное. Соблюдение техники безопасности и подготовка, боевой опыт и профессиональная работа командиров и солдат спасли им жизнь. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование», — написала Шевцова в Facebook.

По данным InfoResist, миномет взорвался в 72-й отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины.

Кроме того, из пресс-центра штаба Операции объединенных сил Алексей Тригуб в комментарии «Интерфакс-Украина» подтвердил ранение троих украинских военнослужащих в результате подрыва миномета «Молот». В настоящее время бойцы госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

«Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия», — заявил Тригуб.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля во время тактических учений в Ровенской области также разорвался миномет «Молот». В результате инцидента погибли трое солдат ВСУ, девять получили ранения. При этом госконцерн «Укроборонпром» сообщил, что военные неправильно эксплуатируют их продукцию.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко дал поручение запретить использование минометов «Молот» на военных учениях до завершения расследования трагедии в Ровенской области. В военной прокуратуре заявили, что следствие рассматривает три версии взрыва миномета — человеческий фактор, ненадлежащее состояние миномета или ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась.

По словам замминистра обороны Украины Игоря Павловского, следственный эксперимент со взрывом миномета «Молот», проведенный 11 июля на полигоне, установил, что трагедия произошла из-за двойного заряжания орудия.

Напомним, минометы «Молот» поступили на вооружение ВСУ в марте 2016 года.

В сентябре 2018 года в Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВСУ изданию LB.ua сообщили, что акт исследований металла после следственного эксперимента с подрывом миномета «Молот» засекречен.