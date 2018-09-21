Гройсман обещает поднять зарплаты военных и силовиков на 40% в 2019 году

Киев, , 13:05 — REGNUM В проекте бюджета Украины на 2019 год правительство заложило средства для повышения минимальных зарплат военным и силовикам на 30−40%. Об этом 21 сентября во время «Часа вопросов к правительству» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он сообщил, что минимальная зарплата украинского военного будет повышена до 10 тыс грн (356 долл), а сотрудника полиции и Нацгвардии — до 9 тыс грн (320 долл).

«Предусмотрено повышение зарплат в сфере безопасности и обороны для военных — 10 тыс грн., для полиции и Нацгвардии — 9 тыс грн минимальной зарплаты. Будет сделан перерасчет зарплат. Финансирование сектора национальной безопасности и обороны осуществляется согласно решению Совета национальной безопасности и обороны. Под председательством президента Украины мы обсуждали этот вопрос, и нашли механизмы реализации этой чрезвычайно важной задачи. Вопрос финансирования украинской армии, украинских военных, модернизация вооружений — это самые важные приоритеты в нашей стране. Но одновременно мы помним и о бюджетной сфере, о наших социальных обязательствах», — заверил Гройсман.

Премьер также отметил, что правительство заложило 7,466 млрд долл на финансирование сектора безопасности и обороны, что 1,069 млрд долл больше, чем в прошлом году.

«Мы работали над тем, чтобы увеличить бюджет безопасности и обороны. Проект бюджета, который мы подали в парламент предусматривает 209,5 млрд грн (7,466 млрд долл). Со Спецфондом это на 30 млрд (1,069 млрд долл.) больше чем в прошлом году», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал правительство Украины выделять на нужды армии не менее 3% ВВП, а не 2,5% как в прошлые годы. Он раскритиковал правительство за равномерное распределение бюджетных средств между ВСУ и другими силовиками, в частности полицией и Нацгвардией.

«У нас принят закон о безопасности, который определяет, что на сектор безопасности и обороны нужно выделять 5% от валового внутреннего продукта… По этому закону 3% должны идти именно на Вооруженные силы Украины. Война на дворе, гибридная война, а за время войны у нас средства делились пополам. Это неправильно… Сегодня нужно выполнить закон относительно этих 3%», — считает Романенко.

Напомним, в 2018 году Киев увеличил финансирование министерства обороны до 86 млрд грн (3,043 млрд долл), что на 25% больше по сравнению с 2017 годом. Из них на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск было выделено 60 млрд грн (2,123 млрд долл). Половину этой суммы составили зарплаты военных.