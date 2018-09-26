Москва, 26 сентября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. С этой недели США будут взимать пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд. (мотоциклы, паровые турбины и железнодорожные вагоны). Китай, по традиции, ввел встречные пошлины в том же объеме (уголь, автомобили, мединструменты и т. п.) и подал жалобу на американцев в ВТО. Доллар начал укреплять свои позиции. Понятно, что рост американской валюты оказывает давление на другие валюты и активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Важными для рынков будут пятничные комментарии (28 сентября) председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул о намерениях Центробанка продолжить ужесточение монетарной политики. Важно, потому что ранее на неделе Трамп высказал свое недовольство повышением ставок. Экономика США сейчас находится в хорошей форме, Центробанк достиг обеих целей в рамках двойного мандата по инфляции и безработице. Риски разгона темпов роста цен (превышение целевого таргета) есть, и на это следует реагировать повышением ставок», — пояснил эксперт.

По данным Росстата, индекс инфляции на прошлой неделе прибавил 0,1%, а инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,8%. В соответствии с прогнозом инфляция в России продолжает разгоняться, она разгонится до 3−3,1% к концу сентября и до 3,8% к концу года. При этом фактор ослабления рубля еще не оказал своего влияния (процесс переноса курсовой динамики на инфляцию достаточно инертный), что может вызвать более высокие темпы роста инфляции в четвертом квартале.

«Основное давление на курс в последнее время оказали возобновившиеся покупки валюты ЦБ РФ в рамках реализации бюджетного правила. При этом ЦБ продолжает увеличивать объем покупок валюты для Минфина. По плану покупки должны составлять 16,7 млрд руб. в день. При этом с начала месяца ЦБ удалось закупить валюты только на 80,2 млрд руб. из плановых 383,2 млрд руб., в итоге рубль будет дешеветь и дальше», — считает Игнатенко.

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