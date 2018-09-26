Рубль перешёл в режим консолидации

Москва, , 09:11 — REGNUM Рубль 25 сентября снова проявлял стремление к росту, но в конечном итоге слегка просел. Торговая активность в целом была невысокой — внутридневная динамика походила на консолидацию после агрессивного падении пары, которая при этом успела отметиться на 1,5-месячных минимумах в районе 65,45 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Покупатели решили сделать паузу и повременить с дальнейшими действиями, в результате чего российская валюта перешла в режим консолидации. Впрочем, он может оказаться недолгим. Рубль поддерживает ряд факторов, от динамики нефтяных котировок до приостановки интервенций Минфина и ужесточения политики Банка России, что теоретически предполагает дальнейшее укрепление курса, тем более что пространство для этого еще есть», — пояснил эксперт.

Но в ближайшей перспективе «россиянин», как и остальные валюты развивающихся стран и рынки в целом, сосредоточится на заседании Федрезерва, которое завершается 26 сентября. Повышение ставки — негативный для EM-сегмента сценарий. Но с другой стороны, этот шаг уже заложен в цены, так что не должен оказать сильного и продолжительного давления.

«Однако немаловажной будет и риторика Центробанка — намек на ужесточение в декабре все же может прилично укрепить доллар по всему спектру рынка, в том числе в паре с рублем. В ожидании вердикта регулятора «американец» может показать небольшой подъем и в случае с рублем — приподняться над отметкой 66 рублей, борьба за которую еще продолжится», — полагает Ковалев.

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