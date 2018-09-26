Москва, 26 сентября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Котировки Brent продолжили восхождение на торгах 25 сентября, обновив четырехлетние максимумы уже на подходе к отметке $82. К концу торгов баррель откатился в район 80,50, но в ходе утренней сессии в среду уже снова тестирует уровень $81, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Рынок демонстрирует свою благодарность странам ОПЕК+ за их решение не увеличивать добычу. И по мере обновления рекордов на сырьевых площадках все больше говорят о взлете выше $100 и прочих бычьих сценариях. При этом эксперты Bank of America Merrill Lynch решили напомнить всем о том, что произошло 10 лет назад, пригрозив повторением этого сценария, когда резкий рост цен закончился масштабным обвалом рынка из-за резкого сокращения спроса», — напомнил эксперт.

Тем временем данные института API отразили неожиданный прирост запасов сырой нефти почти на 3 млн баррелей против ожиданий сокращения на 1,3 млн. Запасы бензина выросли на 950 тыс. баррелей против прогноза +800 тыс. Такие оценки предполагают, что официальный отчет минэнерго США, который будет опубликован позднее сегодня, вряд ли сможет послужить катализатором дальнейшего роста цен.

«Однако пока и предпосылок для существенной коррекции не наблюдается. Итоги заседания ФРС способны оказать краткосрочное влияние на рынок черного золота, который пока продолжает переваривать итоги встречи технического комитета ОПЕК и наблюдает за дальнейшим сокращением экспорта из Ирана в преддверии санкций», — пояснил Мащенко.

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