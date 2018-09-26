Нефть ожидает введения санкций против Ирана

Москва, , 07:16 — REGNUM На ICE 25 сентября баррель нефти Brent продолжил повышаться в цене. К вечеру он подрос еще на 0,68%, до $81,98. Нефтяной рынок ожидает введения санкций против Ирана. Жесткая риторика президента США Трампа в адрес Ирана на сессии Генассамблеи ООН также способствовала росту нефтяной цены, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Сегодня, 26 сентября, в США будет опубликован еженедельный отчет минэнерго по товарным запасам нефти. Рынок ожидает, что запасы за неделю сократились на 1,68 млн баррелей. Напомним, что неделей ранее коммерческие запасы нефти в США упали на 2,06 млн барр. «Бычий» тренд на нефтяном рынке пока продолжится.

Цель по Brent в $83 за баррель сохраняется. Если и этот уровень сопротивления будет пробит, то в среднесрочном аспекте $90 за баррель Brent станет реальностью. Исходя из технических и фундаментальных причин, 26 сентября для цены Brent будет актуален торговый коридор $81−82 за баррель.

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