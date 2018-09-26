Тегеран, 26 сентября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. 22 сентября в иранском городе Ахвазе во время военного парада прогремел взрыв, жертвами которого стали 29 человек, еще 90 получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Правительство Ирана поспешило обвинить в произошедшем США и региональные державы. И хотя такой шаг можно считать проявлением паранойи иранского руководства, вполне возможно, что эти обвинения не лишены оснований, особенно если учесть нынешние прокси-войны между исламской республикой с США и их ближневосточными союзниками, а также прошлые примеры поддержки Вашингтоном сепаратистских группировок Ирана, пишет Коннор Диллин в статье для The Strategist.

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Так, ответственность за теракт на себя взяли две группировки — местные сепаратисты из числа этнических арабов ахвази, которые на протяжении нескольких десятилетий неоднократно совершали нападения на территории исламской республики, в том числе пытались уничтожить крайне важную инфраструктуру, такую как нефтепроводы, а также террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее хотя у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уже совершали теракт в Иране в 2017 году, когда четверо исламистов осуществили синхронную атаку на парламент страны, имеются и возможности, и мотив, исламисты из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз брали на себя ответственность за теракты, которые не совершали, чего нельзя сказать об иранских сепаратистах.

Арабы ахвази являются лишь одним из целого ряда этнических меньшинств Ирана, создавших свои сепаратистские или фундаменталистские движения. Не стоит забывать и о находящихся в ссылке персидских группировках, которые стремятся добиться свержения нынешней власти в Иране и уже предприняли ряд нападений против интересов страны. Наиболее известной из них является «Организация моджахедов иранского народа», на счету которой серия громких терактов, в том числе убийство ученых-ядерщиков.

При этом подобные сепаратистские группировки на протяжении долгого времени рассматривались Вашингтоном в качестве инструмента в холодной войне с Ираном. И арабы ахвази являются наиболее привлекательными в этом отношении, поскольку в основном они проживают в провинции Хузестан, где добывается 80% иранской нефти. Разогрев нестабильность в этом регионе, США смогли в значительной степени нанести удар по экономике исламской республики.

В частности, в 2008 году, когда обострение отношения вокруг ядерной программы Ирана достигло своего пика, появилась информация, согласно которой тогдашний президент Джордж Буш — младший получил одобрение конгресса на финансирование ряда тайных операций, включающих поддержку сепаратистских группировок арабов ахвази и белуджей.

По словам источника этой информации, стратегический план, стоящий за этими тайными операциями заключается в том, чтобы спровоцировать достаточную нестабильность и хаос, чтобы иранское правительство допустило ошибку и приняло жесткие меры. Тогда можно было бы создать впечатление того, что республика находится в состоянии хаоса. Это, в свою очередь, дало бы Белому дому повод для нападения на страну.

Хотя велика вероятность, что поддержка этих группировок была приостановлена администрацией бывшего президента Барака Обамы после заключения ядерной сделки с Тегераном в 2015 году, также возможно, что, придя к власти, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп возобновил прежнюю стратегию США. Так, целый ряд членов его администрации открыто говорит о том, что поддержка иранских оппозиционных группировок — способ добиться изменений в исламской республике.

В частности, до того как стать советником по национальной безопасности, Джон Болтон принимал участие в митинге, организованном «Организацией моджахедов иранского народа» в Париже. Сама эта группировка была исключена из списка террористических лишь в 2012 году. Тогда Болтон заявил, что исламская революция не доживет до своего сорокалетия, а политикой США должно быть свержение режима мулл в Тегеране.

В свою очередь, нынешний глава дипломатического ведомства США Майк Помпео придерживается столь же воинственных позиций в отношении исламской республики. Хотя он и утверждает, что пытается добиться изменения поведения Ирана, а не смены режима в стране, те требования, которые он выдвинул с момента выхода США из ядерной сделки, направлены либо на смену режима, либо на возобновление его ядерной программы, что дало бы Вашингтону и Тель-Авиву повод для применения силы.

На этом фоне вполне можно понять иранское руководство, считающее, что за недавним терактом в Ахвазе стояли либо США, либо их союзники, поскольку Вашингтон не только неоднократно поддерживал группировки, стоявшие за терактами, но и вновь стал применять инструмент подконтрольных организаций для дестабилизации обстановки в Иране.

Тем не менее, заключает автор, несмотря на экономические проблемы, стоящие перед Ираном, и недовольство его народа, вполне вероятно, что иранские власти при поддержке Корпуса стражей исламской революции проявят удивительную стойкость. По меньшей мере любая тайная операция США лишь ужесточит позицию иранского руководства, а также подтолкнет его к ответным мерам против американских интересов. Но если США удастся подорвать стабильность исламской республики, тогда стоит ожидать не только распада Ирана, но и втягивания в очередной региональный конфликт большого числа соседних стран.