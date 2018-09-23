Теракт в Ахвазе: 24 сентября в Иране объявлено днем траура

Тегеран, , 22:18 — REGNUM Днем траура по погибшим в теракте в Иране объявили понедельник, 24 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана Хасана Роухани.

«Правительство Исламской Республики Иран … объявляет день их похорон (погибших) национальным днем траура», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада в иранском Ахвазе 22 сентября. В результате инцидента погибли более 20 человек.

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