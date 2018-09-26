Вашингтон, 26 сентября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Сильнее всего безопасности Соединенных Штатов угрожает ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая 26 сентября в Военном институте штата Вирджиния.

Mil.ru Запуск стратегической баллистической ракеты с российской подводной лодки

По словам главы Пентагона, в меньшей степени безопасности США угрожают ядерные арсеналы таких держав, как Китай и Северная Корея. В то же время, по словам Мэттиса, ядерное оружие КНДР на сегодняшний день — самая острая из существующих проблем США в указанной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис на брифинге заявил, что США не планируют в дальнейшем приостанавливать военные учения с армией Южной Кореи. Также он подчеркнул, что ранее несколько учений были приостановлены в качестве жеста доброй воли в отношении Северной Кореи после встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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