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США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей

Политика

Время действия жеста доброй воли подошло к концу

Вашингтон, 29 августа 2018, 04:22 — REGNUM  США не планируют в дальнейшем приостанавливать военные учения с армией Южной Кореи, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на брифинге.

По его словам, ранее несколько крупных учений были приостановлены в качестве жеста доброй воли в отношении КНДР после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Корее Ким Чен Ына в Сингапуре. В настоящее время у США планов приостанавливать учения больше нет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР для переговоров с высокопоставленными лицами. Издание Washington Post предполагает, что такое поведение связано с получением письма из Северной Кореи, после прочтения которого Трамп и принял решение отменить визит.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не собираются выводить свои войска или снижать численность своих вооруженных сил в Южной Корее. По его словам, США используют «весь спектр имеющихся дипломатических и военных возможностей» для обеспечения безопасности Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: военные США не уйдут из Южной Кореи

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