Москва, 26 сентября, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На биржевых торгах 25 сентября рублю недолго музыка играла — закрепить рост понедельника (24 сентября) он не смог. К вечеру вторника доллар вырос к рублю, хотя и несущественно, но все-таки вырос — на 0,01% до 65,84 руб. Евро же к вечеру укрепилось к российской валюте несколько существеннее — на 0,13% до 77,5 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

На торгах в Лондоне нефть Brent к вечеру вторника продолжила рост и поднялась еще на 0,68% до $81,98 за баррель. Евро к вечеру 25 сентября выросло к доллару на 0,14% до 1,1765 долл. за евро.

Налоговый период рублю не сильно помогал, как и высокие цены на нефть. По всей видимости, рынок находится в тревожном ожидании повышения процентной ставки в США на заседании ФРС 26 сентября. Вероятность этого события достаточно высока. Открывшаяся 25 сентября сессия Генассамблеи ООН и агрессивное выступление на ней президента США, а также санкции против ряда российских научных центров и непубличных компаний российского ВПК показали, что Трамп опять готов идти на конфронтацию, как с отдельными странами, так и со всем миром.

Сегодня, 26 сентября, все внимание мировых финансовых рынков будет приковано к решению Федрезерва США по процентной ставке. Однако о том, каким было решение, в России узнают сегодня только в 21:00 по мск. Исходя из господствующей на валютном рынке неопределенности, прогноз по курсу доллара на уровне 65−66 руб./долл., по курсу евро 77−78 руб./евро сохраняется.

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