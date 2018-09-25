Нерешительность рубля сменяется уверенностью

Москва, , 15:13 — REGNUM Главное событие сегодняшнего дня (25 сентября) — двух мнений быть не может, заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США, который, как ожидается, утвердит увеличение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентных пункта), которое достигнет целевого диапазона от 2 до 2,25%. FOMC, скорее всего, продолжит придерживаться своей ранней оценки, что в 2018 году в общей сложности ставка будет повышена четырежды, то есть, ожидается ещё один такой эпизод после завтрашних итогов нынешнего заседания. Кроме того, ФРС, скорее всего, будет продолжать придерживаться мнения о трёх повышениях процентной ставки в 2019 году и одном повышении в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Таким образом, средний прогноз Комитета по ключевой процентной ставке на 2021 год останется на уровне 3,375%, не изменившись по сравнению с медианным прогнозом на 2020 год. Основным фактором формирования настроений на глобальных валютных рынках на этой неделе является доминирующее мнение о безальтернативной приверженности нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла политике дальнейшего повышения ключевой процентной ставки», — пояснил эксперт.

Грубо говоря, остановить его может только президент Трамп — и только в том случае, если начавшие проявляться из-за чрезмерного укрепления резервной валюты дефляционные процессы в экономике США усилятся и начнут представлять реальную угрозу его планам экономических реформ. Пока что об этом говорить рано, но думать — в самый раз.

«Сегодняшнее состояние нерешительности российского рубля видимо сменится 26 сентября продолжением его нисходящего тренда — и к доллару, и к евро. Во всяком случае, при отсутствии сюрпризов со стороны ФРС, такой сценарий выглядит наиболее правдоподобно. Доллар будет торговаться в диапазоне от 66,10 до 66,50 руб. а евро — по 77,75 — 78,00 руб. что, в целом, неплохо, ибо потенциалы ослабления отечественной валюты при возобновлении рублёвой интервенции ЦБ РФ (которой сейчас нет) даже на фоне столь высокого уровня нефтяных цен, гораздо более глубокие», — считает Рожанковский.

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