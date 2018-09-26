Нижний Новгород, 26 сентября, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Крупнейший муниципальный автоперевозчик «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), накопивший свыше 1,1 млрд рублей долгов, может стать банкротом. Намерение подать соответствующий иск высказал один из кредиторов предприятия — ООО «Нефтьсервис-НН». Обращение в суд может поступить после 19 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кредитор усмотрел признаки банкротства у муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт», единственным участником которого числится министерство имущественных отношений Нижегородской области. В целях досудебного уведомления о намерениях сообщение об этом ООО разместило в соответствующем госреестре.

«Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» — крупнейший в городе перевозчик, имеющий огромный опыт в данной сфере деятельности начиная с 1939 года. Ежедневно на дороги столицы Приволжья выходят автобусы большой вместимости (ЛиАЗ и МАЗ), которые перевозят около 300 тысяч пассажиров, из которых 153 тысячи, или порядка 51% — пассажиры льготных категорий. В месяц предприятие перевозит около 8 миллионов нижегородцев и гостей города», — отмечается на официальном сайте предприятия.

Напомним, НПАТ зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21 сентября 1998 года и создано путём реорганизации юрлица, уставный фонд компании — 332 331 000 рублей. С 6 июля 2018 года обязанности директора исполняет Александр Хватов, сменивший на этом посту москвича Артема Коновалова, отработавшего на проблемном предприятии всего несколько месяцев.

Год назад — в мае 2017 года частные перевозчики обратились в прокуратуру из опасений, что НПАТ может обанкротиться из-за своих долгов, достигавших к тому моменту уже 1 млрд рублей. Проведенная проверка выявила нарушения в деятельности действующего на тот момент руководителя Дмитрия Цыганкова. «Муниципальный» директор в нарушение норм закона занимал посты в коммерческих структурах. Уголовные дела не возбуждались, но за год долги НПАТ, где сменилось несколько руководителей, превысили 1,145 млрд рублей.

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В середине сентября 2018 года депутаты думы Нижнего Новгорода заслушали и. о директора Александра Хватова, который рассказал о ситуации на предприятии. В качестве возможного решения проблем руководство видит увеличение подвижного состава и пересмотр отношений с правительством области в части компенсации выпадающих доходов.

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Спустя несколько дней после этого заседания в думе стало известно о намерениях одного из кредиторов подать иск о банкротстве НПАТ.

В базе судов имеется четыре иска ООО «Нефтьсервис-НН» о взыскании долгов с НПАТ, поданных в 2018 году. 21 мая суд взыскал с муниципального предприятия в пользу истца 3 040 124 рубля за поставку компримированного газа, из которых 2 999 990 рублей 86 копеек задолженность, а оставшаяся сумма договорная неустойка. По делу в июле был выдан исполнительный лист.

Вторым иском, который был удовлетворен в июле 2018 года, с НПАТ тот же истец взыскал 14 568 224 рубля 71 копейку долга и неустойку. Ответчик обжалует данное решение, апелляционную жалобу рассмотрят 10 октября 2018 года.

В июне ООО взыскало с муниципального автоперевозчика еще 794 569 рублей 36 копеек, решение также обжалуется, и жалобу рассмотрят 10 октября.

А 2 октября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит иск ООО «Нефтьсервис-НН», поданный 18 июня 2018 года. Им истец пытается взыскать 19 452 491,2 рубля.

При этом ООО является не единственным кредитором муниципального предприятия. Только Пенсионный фонд за июль — август 2018 года подал шесть исков.

Обанкротить НПАТ ранее пытались в 2013 году. Тогда истцом было физическое лицо. 10 декабря 2013 года производство по иску было прекращено, так как истец в срок не устранил недочёты, послужившие основанием для оставления его без движения.