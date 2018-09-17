«Нижегородпассажиравтотранс» накопил долг на 1,145 млрд рублей

Нижний Новгород, , 21:52 — REGNUM Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) по состоянию на 1 сентября 2018 года накопил долг в размере 1,145 млрд рублей, сообщил и. о. директора НПАТ Александр Хватов.

По сравнению с данными на начало лета задолженность снизилась на 12 млн рублей, отмечает НИА «Нижний Новгород».

Хватов уточнил, что в июне была повышена зарплата водителей и кондукторов, в связи с чем возросли расходы предприятия. После повышения заработная плата водителей составляет 45 тыс. рублей, кондукторов — 25 тыс. рублей.

После роста зарплаты на работу поступили еще 50 водителей. Однако потребность предприятия составляет еще 250 штатных единиц, дефицит кадров по кондукторам также не закрыт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 2017 года группа частных перевозчиков обратилась в прокуратуру с опасениями о возможном банкротстве «Нижегородпассажиравтотранса». Транспортники оценивали долг предприятия более чем в 1 млрд рублей. Инициативная группа опасалась, что МП будет обанкрочено, а вместо НПАТ будет создано частное предприятие. Тогда в администрации Нижнего Новгорода утверждали, что о банкротстве МП речь не идет.

В январе 2018 года прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности главы НПАТ Дмитрия Цыганкова. В частности, руководитель МП возглавляет ряд коммерческих структур, что противоречит законодательству. В марте 2018 года УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области проводило оперативные мероприятия в офисе и.о. руководителя НПАТ Цыганкова. При этом уточнялось, что мероприятия не являются обысками, а уголовного дела в отношении главы МП не возбуждено. Прокуратура в то же время провела проверку в связи с односторонним изменением цен на топливо для предприятия.

В середине апреля на пост главы НПА был назначен москвич Артем Коновалов.

В июне Коновалов покинул пост главы МП, а исполняющим обязанности стал Александр Хватов.

В июле стало известно, что здания НПАТ передадут налоговой службе в залог во избежание возможного банкротства. Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева пояснила, что в противном случае деятельность предприятия может быть блокирована.

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