Москва, 24 сентября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 24 сентября обсудили крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение обстоятельств случившегося «с учётом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России».

Как подчёркнуто, российская сторона исходит из того, что основной причиной трагедии послужили именно действия ВВС Израиля.

Путин и Нетаньяху также обсудили намерение России передать Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 для укрепления боевых возможностей противовоздушной обороны страны.

«Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Напомним, накануне Минобороны России вновь официально заявило, что ответственность за гибель экипажа российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии всецело лежит на военно-воздушных силах Израиля, продемонстрировавших «непрофессионализм, или как минимум преступную халатность».

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