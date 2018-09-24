Париж, 24 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Городской совет Парижа принял решение о признании украинского террориста Олега Сенцова почётным гражданином города, сообщила мэр Парижа Анн Идальго 24 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

Surian Soosay Террорист

«Спасибо совету Парижа, который единогласно проголосовал за присвоение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защиты личной свободы, свободы слова и демократии», — написала политик.

Напомним, получивший 20 лет тюрьмы Олег Сенцов «голодает» вот уже 134 дня. Он требует отпустить из российских тюрем 64 украинских «политзаключённых».

Отметим, что на днях городской совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почётного гражданина города. Украинский посол в Италии уверен, что это — козни Москвы.

https://regnum.ru/news/polit/2487859.html