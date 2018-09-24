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Гражданство Вероны у Порошенко отобрала рука Кремля — посол Украины

Политика

Москве не дают покоя небывалые успехи Украины в Европе, считает дипломат

Рим, 24 сентября 2018, 16:16 — REGNUM  Лишение президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства города Верона было срежиссировано Кремлём, заявил посол Украины в Италии Евгений Перелигин 24 сентября в комментарии изданию «Европейская правда».

Постановление о лишении звания было зарегистрировано в горсовете Вероны представителями молодёжного крыла партии «Лига севера», которая, по мнению дипломата, имеет ярко выраженную «пророссийскую ориентацию».

«Успешное продвижение Украины во многих сферах не даёт покоя режиму в Москве… Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов», — отметил посол.

Напомним, 20 сентября городской совет Вероны отменил решение о предоставлении Петру Порошенко звания почётного гражданина города. Предыдущее решение, принятое после передачи Италии найденных на Украине картин итальянских мастеров, было признано поспешным.

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