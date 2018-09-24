Москва, 24 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Американский доллар 24 сентября в ходе торгов откатился до уровня 66 рублей. Снижение американской валюты продолжается 10-ую сессию подряд и вполне возможно, что в ближайшие пару дней пара USDRUB достигнет привлекательных для покупки уровней. На стороне рубля сегодня играет и нефть, которая укрепилась до $80 за баррель после сообщений ОПЕК+ о том, что дополнительного повышения добычи нефти не будет, несмотря на возможное сокращение поставок из Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Также министерский мониторинговый комитет сообщил о том, что может провести дополнительную встречу в ноябре, во время форума ADIPEC. Плюс стоит отметить, что количество буровых установок по итогам минувшей недели сократилось, хотя и незначительно. Эти факторы могут стать основанием для дальнейшей игры на повышение в котировках смеси Brent, чьей целью может стать максимумы мая, расположенные в районе $80,50 за баррель», — полагает эксперт.

На стороне российской валюты также выступает и период налоговых выплат. Как раз на завтра, 25-ое число, приходятся крупные выплаты по налогам на акцизы, НДПИ и НДС. Но вот к 26 сентября запал покупателей рубля может иссякнуть, ведь в преддверии заседания ФРС США продажа доллара может оказаться не самой лучшей идеей. Вблизи уровня 65−65,30 рубля доллар станет вновь привлекательным для среднесрочных покупок в виду 100% вероятности повышения ставки на этом заседании и 84% вероятности повышения ставки в декабре.

«К тому же, несмотря на локальную смену настроений в паре USDRUB, глобальный тренд по доллару, который берет свое начало еще в феврале этого года, остается восходящим. И пока уровень поддержки этого тренда на повышение устойчив, среднесрочно доллар США остается привлекательным для покупок», — считает Игнатенко.

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