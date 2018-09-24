Эксперт: восстановление рубля носит временный характер

Москва, , 11:44 — REGNUM Последние 10 торговых дней рубль, в основном, укреплялся против доллара США. Так котировки валютной пары доллар/рубль (USD/RUR) снизились с максимума 10 сентября в 70 руб. 38 коп. за доллар до значений в районе 65 руб. 89 коп. сразу после открытия торгов сегодня, 24 сентября. Что ожидает курс рубля сегодня: продолжится ли нисходящая коррекция по паре USD/RUR. Причин для укрепления рубля в последние дни было достаточно много, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании ФинИст Андрей Перекальский.

«Например, ослабление доллара США на международном валютном рынке, нисходящая коррекция собственно по валютной паре USD/RUB, временное прекращение покупки долларов США ЦБ в интересах Минфина, покупка рублей хозяйствующими субъектами для выплаты налогов в конце месяца / квартала, некоторый рост нефтяных котировок и ряд других временных влияний», — пояснил эксперт.

Следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в последние дни, носят исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось (кроме продолжающегося восстановления нефтяных котировок, вызванного тем, что на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в минувшее воскресенье не было принято никаких важных решений). Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. И их действие пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, если не сегодня, то уже в ближайшие дни.

«На сегодняшний день наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала снижение и попытка закрепиться ниже минимальных значений пятницы, 21 сентября (в районе 65 руб. 80 коп. за доллар). Затем разворот вверх и постепенное восстановление к отметке 66.50. К концу недели можно будет ожидать укрепления доллара до 67.50 и, даже, до 68 рублей за доллар. Сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным и хорошо поддерживается фундаментально. Укрепление рубля, которое наблюдалось в последние дни является всего лишь коррекцией к этому тренду», — считает Перекальский.

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