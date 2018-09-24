Москва, 24 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В России между уровнем заработных плат работников с высокой квалификацией и без таковой зафиксирован рекордный разрыв. Об этом со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays и британского центра Oxford Economics сообщает РБК.

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По сведениям агентства, эксперты в качестве основной причины такого разрыва приводят быстрый рост денежной мотивации высококвалифицированных профессионалов, в частности, работников технической сферы.

«Сегодня работодатели готовы перекупать и удерживать ценные кадры. По нашим оценкам, эта тенденция будет только сохраняться», — цитирует агентство материалы исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в первом полугодии 2018 года доля бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек по сравнению с таким же периодом 2017 года.

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