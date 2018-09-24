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Правительство фиксирует снижение числа бедных в России

Экономика

Прогнозируя параметры социально-экономического развития страны, власть исходит из того, что за предстоящие шесть лет бедность удастся снизить еще в два раза

Правительство фиксирует снижение числа бедных в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 24 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  В первом полугодии 2018 года доля бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек по сравнению с таким же периодом 2017 года, заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Об этом сообщает 24 сентября РИА Новости.

«Если в прошлом году количество граждан за чертой бедности составляло 14,4% от численности населения — 21,1 млн человек за первое полугодие, то сейчас этот показатель за первое полугодие 2018 года сократился на 1,1 млн человек», — цитирует агентство Голикову.

Также вице-премьер подчеркнула, что правительство России, прогнозируя параметры социально-экономического развития страны, исходит из того, что за предстоящие шесть лет бедность удастся снизить в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что в России появился огромный слой людей, которые без кредита не могут дожить до следующей зарплаты. Так эксперт прокомментировал данные Банка России о том, что объём кредитов физическим лицам в российских банках за январь-июль 2018 года увеличился на 11,6%.

Читайте также: Граждане РФ стали брать ипотечные кредиты от отчаяния — Михаил Делягин

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Бедность
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