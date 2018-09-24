Иерусалим, 24 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Армия Израиля не признала факты о крушении российского Ил-20 в Сирии и своей роли в трагедии, сделанные в докладе Минобороны РФ. Как заявили израильские военные, самолёты страны не пытались спрятаться за российский Ил-20 при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных. Об этом говорится в опубликованном после заявления российского военного ведомства релизе.

Kirill Naumenko Самолёт Ил-20

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«Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, ВВС Израиля не прятались ни за каким самолётом», — сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, всегда принимаются во внимание руководством страны и командованием Армии обороны Израиля при утверждении любой операции на территории арабской республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский самолёт Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО 17 сентября из-за действий израильской авиации, атаковавшей объекты в сирийской Латакии. В результате попадания в борт ракеты комплекса С-200 при заходе самолёта на посадку погибли 15 российских военнослужащих.

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Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что вина за произошедшую трагедию с Ил-20 полностью ложится на израильских лётчиков. Действия Израиля напрямую квалифицированы как «враждебные». О справедливости такого обвинения свидетельствуют манёвры израильских самолётов, уходивших от обстрела сирийскими ПВО.