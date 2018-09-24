Хабаровск, 24 сентября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что вступит в должность с новым штатным расписанием для правительства региона, но о конкретных кадровых перестановках журналистам он пока не сказал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khv.ldpr.ru Сергей Фургал

Новый глава намерен ввести своё штатное расписание в правительстве края в превый рабочий день.

«Штатное расписание уже давно разработано. Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете. Забегать вперед я не хочу, это неэтично и неправильно. Я ещё не вступил в должность губернатора», — сказал Фургал на пресс-конференции в Хабаровске.

«Заявлять сегодня, кто и где будет работать, абсолютно неправильно», — добавил губернатор.

Не назвал Сергей Фургал и имя того, кто будет теперь представлять Хабаровский край в Совете Федерации. Сделать он это намерен позже, после вступления в должность.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Хабаровском крае прошли в два тура. В первом ни Вячеслав Шпорт, ни Сергей Фургал не набрали положенных 50% + 1 голос. По предварительным итогам второго тура за Фургала проголосовало 69,62% избирателей. Вячеслав Шпорт — 27,91% голосов. Выборы в Хабаровском крае состоялись, повторения «приморского сценария» не будет.

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