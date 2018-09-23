Опубликовано видео с пресечением попытки вброса 36 бюллетеней за Шпорта

Хабаровск, , 11:58 — REGNUM Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал был вынужден приехать на один из участков, откуда поступил сигнал о том, что член УИК пыталась вбросить бюллетени. Он опубликовал в своём Инстаграм видео, на котором запечатлено пресечение попытки вброса 36 бюллетеней за кандидата в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Члена избирательной комиссии поймали за руку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На видео представители штаба кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала на 124-м избирательном участке в городе Хабаровске пересчитывают бюллетени, на которых стоят «галочки» за кандидата в губернаторы Вячеслава Шпорта. Всего бюллетеней 36. Представитель избирательной комиссии, отвечая на вопрос представителя штаба Сергея Фургала, кто пытался вбросить бюллетени в урну, говорит:

«Член комиссии. Она сейчас вышла, сейчас придет, приведет председателя».

Виновная так и не показалась. Вопросы начинают задавать женщине — председателю избирательной комиссии:

«Как это произошло?».

Женщина ответила, что это провокация:

«Это была провокация. Они застряли».

На вопросы: «Что значит «Они застряли? Как они к ней попали? Как она их взяла?», ответить не может.

Одна из женщин — членов избирательной комиссии объясняет, как все произошло:

«Я пошла пить чай. Здесь вот сидит у нас член избирательной комиссии от «Справедливой России». Я слышу, она кричит: «Что вы делаете?!». Я захожу, вижу, она, вот эта, стоит и вбрасывает бюллетени! То есть, она уже вбросила часть. Мы не знаем, сколько! Я подошла к ней, говорю «Вы что делаете?!». Она сразу стала прятать бюллетени под жилетку. Я у неё забрала бюллетени. Я позвала всех, руководство».

Кто-то из находящихся на участке сообщил:

«Это уголовное деяние. От 4 до 8 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, избирательный штаб кандидата Вячеслава Шпорта («ЕР») подал на Сергея Фургала (ЛДПР) 14 жалоб. Штаб Фургала подал 10 жалоб и сообщил, что готовит обращения в ЦИК РФ, Генпрокуратуру, СУ СК РФ.

В Хабаровске сегодня проходит второй тур выборов губернатора. В первом туре лидерами стали действующий губернатор Вячеслав Шпорт и депутат ГД РФ Сергей Фургал. Ни один из кандидатов не набрал положенных 50% + 1, было назначено повторное голосование.