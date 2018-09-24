Москва, 24 сентября, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Международный эногастрономический центр, являющейся ведущей российской компании в сфере гастрономического туризма, инициировал создание Московского Дипломатического гастрономического клуба. К членству были приглашены послы и сотрудники посольств различных стран. В чем состоит идея гастрономического клуба дипломатов и каковы возможности развития «вкусного» туризма в России, беседует с корреспондентом ИА REGNUM Анной ГороховойЛеонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по связям с международными организациями и гастрономическому туризму.

Icwag.ru Леонид Гелибтерман

Цель, по словам Гелибтермана, состоит в том, чтобы представить кухню разных регионов России в условиях, когда работающие в Москве дипломаты зачастую не имеют возможности узнать всё богатство существующих в России национальных кухонь. Цель планируется достигать ужинами, которые проходили бы каждые полтора-два месяца и представляли кухню различных регионов России. Кроме того, для членов клуба планируется организовывать своего рода гастрономические туры в регионы.

«Мы получили отклик от дипломатов многих стран. На первом заседании в июле 2018 года, прошедшем в яхт-клубе-ресторане Don David на берегу Клязьминского водохранилища, присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы Индонезии, Доминиканской Республики, Колумбии, Мексики, Панамы, Узбекистана, Эквадора, временный поверенный в делах Испании в России и высокопоставленные дипломаты многих других стран мира. При этом стоит учесть, что первое заседание состоялось в период отпусков. Уверен, что вторая встреча соберет ещё больше членов нового клуба».

Что же касается в целом гастрономического туризма в России, по мнению Леонида Гелибтермана, запрос на эту отрасль велик — но направление новое, в отличие, например, от стран, которым гастрономический туризм приносит большие доходы, например, Испании, Италии или Франции:

«Сделать гастротуризм популярным в России можно только путем осознания регионами его значимости. И задача нашего Международного эногастрономического центра — помочь сделать партнёрам первый шаг. Мы организуем проекты в разных регионах страны, делимся со всеми подвижниками-гастроэнтузиастами на местах идеями и алгоритмами их реализации».

О примерах уже удавшихся первых шагов и о множестве форм гастрономического туризма читайте в материале Анны Гороховой: Путь к сердцу дипломата — через национальную кухню: интервью