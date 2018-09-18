Путь к сердцу дипломата – через национальную кухню: интервью

Анна Горохова, , 12:38 — REGNUM

Гастрономический туризм сегодня является одним из наиболее перспективных направлений индустрии отдыха и гостеприимства. Он дает отличную возможность познакомиться с культурой и историей посещаемой страны через изучение кулинарных традиций. По общемировым оценкам, эта отрасль туризма ежегодно становится все популярнее, но в России только начинает свое развитие.

Ведущей российской компанией в области гастрономического туризма является Международный эногастрономический центр, который имеет партнеров в более 40 регионах России и 50 странах мира. В 2018 году центр инициировал создание Московского Дипломатического гастрономического клуба, пригласив стать его членами послов и сотрудников посольств разных стран.

Об идее создания гастрономического клуба дипломатов и возможностях развития «вкусного» туризма в России — Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по связям с международными организациями и гастрономическому туризму.

: Леонид Владимирович, чем заседания Московского Дипломатического гастрономического клуба отличаются от классических приемов или фуршетов?

Задача любого фуршета — накормить и дать возможность свободно пообщаться. А мы хотим представить кухню разных регионов России. Часто дипломаты, которые живут и работают в Москве, не имеют возможности познакомиться со всем разнообразием и богатством кухни разных национальностей, которых в России более двухсот.

Для достижения цели мы планируем раз в полтора-два месяца организовывать ужины, представляющие кухню разных регионов России и в том числе для членов клуба организовывать поездки в регионы — это будут своеобразные гастрономические туры для представителей дипломатического корпуса.

: Как стать членом клуба?

Членами клуба могут стать представители дипкорпуса зарубежных стран, не более трех представителей от страны. В мероприятиях могут принимать участие семьи членов клуба, другие дипломаты в качестве гостей. Граждане России тоже могут получить приглашение от Международного эногастрономического центра.

: Какие страны проявили больший интерес к идее?

Мы получили отклик от дипломатов многих стран. На первом заседании в июле 2018 года, прошедшем в яхт-клубе-ресторане Don David на берегу Клязьминского водохранилища, присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы Индонезии, Доминиканской Республики, Колумбии, Мексики, Панамы, Узбекистана, Эквадора, временный поверенный в делах Испании в России и высокопоставленные дипломаты многих других стран мира. При этом стоит учесть, что первое заседание состоялось в период отпусков. Уверен, что вторая встреча соберет ещё больше членов нового клуба.

: Какова финансовая сторона проекта?

В клубе нет членских взносов. Единственное, если формат мероприятия предусматривает платное участие, члены клуба оплачивают предоставленные услуги самостоятельно.

: Гастрономический туризм в России непопулярен. Каким образом можно стимулировать интерес к нему?

Запрос на эту отрасль очень большой, но направление для нас новое. Есть страны, к примеру, Испания, Италия, Франция, которым именно гастрономический туризм приносит большие доходы. Но есть страны, которые только начали его развивать. Я являюсь членом президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму (ЮНВТО), которая, в том числе через наш Международный эногастрономический центр, оказывает содействие организаторам этого вида туризма в разных странах: Армении, Эстонии, Греции, Узбекистане…

Сделать гастротуризм популярным в России можно только путем осознания регионами его значимости. И задача нашего Международного эногастрономического центра — помочь сделать партнёрам первый шаг. Мы организуем проекты в разных регионах страны, делимся со всеми подвижниками-гастроэнтузиастами на местах идеями и алгоритмами их реализации.

: Есть ли у вас конкретные примеры уже удавшихся «первых шагов»?

Конечно. В августе 2018 года в Рязани состоялся Первый международный форум древних городов, в рамках которого мы организовали деловую программу по гастрономическому туризму. В том числе пленарное заседание, гастрономические ужины местной кухни и кухонь зарубежных стран, кулинарные мастер-классы. В результате шеф-повара местных ресторанов создали ассоциацию, нацеленную на продвижение региональных гастрономических традиций, а власти области впервые осознали, что в регионе может развиваться гастрономический туризм, и теперь строят амбициозные планы на будущее.

В Ярославле три года назад прошел международный форум по гастрономическому туризму при поддержке Всемирной туристской организации ООН. К форуму был приурочен первый городской пикник, собравший 15 тысяч человек. В этом году на пикник собрались более 60 тысяч человек. Свободных мест в гостиницах на этот период не было, к электричкам были прицеплены дополнительные вагоны, по городу курсировали большие туристические автобусы. Такие успешные примеры проектов, созданных с нуля, убеждают коллег из других регионов, да и нас, в том, что мы на правильном пути.

: Гастрономический туризм — это только специализированные туры и фестивали?

Нет, форм такого туризма очень много. Помимо масштабных фестивалей это могут быть и фестивали монопродукта. Сюда же относятся и региональные объекты гастротуризма, например, музеи пастилы, пряника, чак-чака и так далее. Это и кулинарные мастер-классы, и инициативы ресторанов, которые создают специальные региональные меню. Пожалуй, как раз с ресторанов и отелей и начинается гастрономический туризм в регионе: ведь турист первым делом отправляется в какое-либо место с желанием попробовать что-то местное.

: Вы — один из инициаторов создания национальной премии в области гастротуризма. Как обстоят дела с процессом ее учреждения?

Мы в рамках Федерации рестораторов и отельеров эту идею не бросили, и она обязательно будет реализована. Но для формирования национальной премии необходима консолидация усилий различных организаций. Идею уже поддержали коллеги из Национальной ассоциации кулинаров России, Национальной гильдии шеф-поваров и других профильных союзов, а также Ростуризм, Российский фонд мира, Фонд Горчакова. В настоящее время формируется экспертный совет с привлечением специалистов туриндустрии, рестораторов, отельеров, журналистов и представителей общественности.

Планируется создать несколько номинаций: лучший гастрономический фестиваль, гастрономический тур, региональный продукт питания, гастрономический сувенир и путеводитель по региону и так далее. В том, что премия будет востребована, я не сомневаюсь, нужно к её запуску очень тщательно подготовиться, в том числе с точки зрения финансирования.

: Интересно узнать у специалиста: какова Ваша любимая кухня?

Я предпочитаю не ограничивать себя в выборе, все зависит от ситуации. Мне не нравится, когда человек себя ограничивает. Мы имеем возможность жить не в черно-белом, а в мире, полном красок и оттенков. И гастрономическое разнообразие тому очень яркий пример.