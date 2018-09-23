Берлин, 23 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список деятелей, достижениями которых гордятся жители страны. Об этом говорят итоги опроса, проведенного изданием Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Имя Меркель назвали 16% респондентов. На втором месте — бывший федеральный канцлер Гельмут Шмидт, его назвали 11% опрошенных. Ему уступают бывшие канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Коль (по 6%).

Политическим деятелям принадлежат 49% всех названных имен. Жители ФРГ также называли спортсменов, писателей и ученых.

Архитектурные сооружения, вызывающие у немцев гордость, находятся в Берлине (27% всех ответов), а также Мюнхене и Гамбурге. Достойные уважения компании — Daimler, Volkswagen и BMW.

Опрос проводился в конце июня методом телефонного интервью. Участие в нем приняли 1047 человек.

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