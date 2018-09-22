Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Перешедший из хоккейного санкт-петербургского клуба СКА в состав «Лос-Анджелес Кингз» российский нападающий Илья Ковальчук рассказал о своих положительных впечатлениях о КХЛ, его слова 22 сентября приводит издание ESPN.

mark6mauno Илья Ковальчук

По мнению Ковальчука, КХЛ — отличная лига, потому что не все могут играть в НХЛ, кто-то из Европы хочет быть поближе к дому. КХЛ это также молодая, быстрорастущая лига, у которой много новых стадионов и поклонников.

Кроме этого российский форвард «Лос-Анджелеса» отметил, что хоккей — самый популярный в России вид спорта, а СКА — команда за которую играл Ковальчук, делала все для победы и реализации игроков в спорте.

«Мне нравится все в КХЛ», — сказал ESPN в заключение Ковальчук.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, команда хоккейного клуба «Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в предсезонном матче с разгромным счетом 5:1.