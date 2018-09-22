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«Каролина» победила «Вашингтон» в предсезонном матче с разгромным счетом

Спорт

Итог встречи 5:1 в пользу«Каролины»

«Каролина» победила «Вашингтон» в предсезонном матче с разгромным счетом
Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР
Начало игры

Вашингтон, 22 сентября 2018, 09:55 — REGNUM  Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над действующим чемпионом НХЛ «Вашингтон кэпиталз» с разгромным счетом, сообщает 22 сентября Матч ТВ.

Счет в мачте открыл на третьей минуте российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков с подачи другого российского игрока клуба — Андрея Свечникова. Также Зыков на 58-ой минуте сделал результативную передачу на партнера по «Каролине» Джейкоба Славину, закончившуюся четвертой шайбой в ворота «Вашингтона». Кроме этого у «Каролины» отличились шайбами Джордан Стаал (12-я минута), Джордан Мартинук (14-я) и Мартин Нечас (60-я). Единственным ответом «Вашингтона» на это стала шайба Никласа Бекстрёма с подачи российского игрока Дмитрия Орлова на 13-й минуте матча. Итог встречи 5:1 в пользу"Каролины».

Отметим, ранее 21 сентября «Вашингтон» также уступил команде «Монреаль» в предсезонном матче, несмотря на гол и результативную передачу Александра Овечкина.

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