Абакан, 22 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин объяснил свой отказ участвовать во втором туре губернаторских выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обращение Зимина к жителям республики опубликовано на официальном сайте региона.

R-19.ru Виктор Зимин

(Источник видео: АДИ Хакасии, Youtube.com)

Зимин заявил, что возглавляет Хакасию более девяти лет, и «за это время она окрепла».

«Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике», — сказал Виктор Зимин.

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Свою работу при этом он назвал «честной» и направленной на благо республики:

«Если я буду вам нужен, если мой опыт будет вами востребован, знайте, я всегда рядом. Я живу в Хакасии и работаю во благо нашей общей земли. Но сейчас я не могу обмануть вас и ваши ожидания, особенно те, которые у вас могли возникнуть вследствие ничем не подкрепленных обещаний моих политических оппонентов».

«Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — резюмировал Виктор Зимин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 года. 9 сентября 2018 года он принял участие в выборах главы республики, но проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Некоторые политологи тогда выразили мнение, что жители Хакасии голосовали не за Коновалова, а против Зимина. Иными словами, Зимин проиграл собственному антирейтингу.

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Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Второй тур губернаторских выборов должен был состояться 23 сентября, однако 21 сентября стало известно, что Зимин решил сняться с выборов. Сегодня, 22 сентября, ресизбирком на заседании решил, что второй тур пройдёт 7 октября, в нём примут участие коммунист Валентин Коновалов, а также кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с результатом 11,23%.