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Снятие главы Хакасии с выборов прокомментировала Памфилова

Политика

«Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему»

Снятие главы Хакасии с выборов прокомментировала Памфилова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

Абакан, 21 сентября 2018, 20:47 — REGNUM  Причиной снятия главы Хакасии Виктора Зимина с губернаторских выборов могла стать реальная оценка им своих возможностей. Так считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — цитируют РИА «Новости» Памфилову.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября состоялись выборы главы региона. Ни один из кандидатов не получил пятьдесят процентов плюс один голос. 23 сентября в регионе должен был состояться второй тур губернаторских выборов. За кресло главы региона должны были побороться Виктор Зимин и Валентин Коновалов. 21 сентября поступила информация о том, что глава Хакасии Зимин снялся с выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: глава Хакасии снялся с выборов

Читайте развитие сюжета: Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт в ближайшие две недели

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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