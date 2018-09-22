Гавана, 22 сентября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Государственный совет Кубы объявил о национальном трауре в связи с кончиной президента Вьетнама Чана Дай Куанга, сообщает агентство Prensa Latina.

Максим Додонов ИА Красная Весна Памятник Антонио Масео в Гаване. Куба

Траур продлится с 6 утра 22 сентября до полуночи 23 сентября. В течение этого времени национальные флаги во всех учреждениях будут приспущены, отменены все развлекательные мероприятия. В понедельник 24 сентября праздничные мероприятия проводиться также не будут.

Председатель Национального собрания Кубы Эстебан Лазо выразил соболезнования народу Вьетнама и подчеркнул дружбу, которая объединяет Кубу с азиатской страной. Он таже отметил, что Чан Дай Куанг был последним зарубежным лидером, посетившим Фиделя Кастро перед его кончиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-й президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в результате продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама