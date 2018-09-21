Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

Москва, , 11:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования правительству и народу Вьетнама в связи с кончиной главы государства Чан Дай Куанга. Текст телеграммы, отправленной на имя генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Чан Дай Куанг своей деятельностью на посту главы государства, а также на других ответственных должностях «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене».

Также Владимир Путин высоко оценил личный вклад покойного политического деятеля в развитие отношений между Россией и Вьетнамом и передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в военном госпитале вьетнамской столицы — Ханоя скончался глава государства и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан Дай Куанг.

Читайте также: Скончался десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг: биография