Вашингтон, 21 сентября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется организовать встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына«пока не стало слишком поздно», однако для этого «предстоит ещё немного поработать», 21 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Предстоит еще немного работы, чтобы сделать все, чтобы условия были правильными, и чтобы два лидера оказались в положении, в котором мы можем добиться существенного прогресса», — сообщил Помпео журналистам.

Напомним, историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась 12 июня. В данный момент между США и КНДР обсуждается возможность вторых переговоров.

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