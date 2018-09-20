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Генсек ООН: Мира в Корее не будет без успеха на переговорах США и КНДР

Политика

Гуттереш «впечатлен мужеством и решимостью» Трампа и Ким Чен Ына

Генсек ООН: Мира в Корее не будет без успеха на переговорах США и КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 20 сентября 2018, 22:40 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш «положительно оценивает» успехи, достигнутые на переговорах между лидерами Северной и Южной Кореи, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Тем не менее Гуттереш отметил, что окончательный успех возможен только при достижении согласия между Северной Кореей и Соединенными Штатами, и он «впечатлен мужеством и решимостью» президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеренных продолжать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 сентября в Пхеньяне проходили переговоры между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух Корей выпустили совместное заявление по денуклеаризации и демилитаризации на Корейском полуострове.

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США и КНДР
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