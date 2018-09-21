Страсбург, Франция, 21 сентября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уже сегодня, 20 сентября, изучит возможности уладить конфликт организации с Россией. Об этом в среду, 19 сентября, сообщило французское информационное агентство Agence France-Presse.

Mid.ru Заседание ПАСЕ

В частности, комитет будет рассматривать предложения о том, чтобы смягчить санкции, введенные ПАСЕ против российской делегации в апреле 2014 года, после обвинения России в аннексии украинского полуострова Крым. Таким образом, россиянам предлагается вернуть право голоса в определенных случаях, к примеру, во время выборов нового генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, что 30 июня 2017 года Россия объявила о приостановлении уплаты взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос РФ составлял порядка 33 млн евро, что, в свою очередь, составляет почти 10% всего бюджета международной организации. В настоящее время Россия в ПАСЕ не представлена, однако ее представители продолжают работу в комитете министров Совета Европы.

Сейчас этот вопрос становится особенно актуальным. Ранее ПАСЕ сообщала, что испытывает определенные трудности в связи с прекращением выплаты взносов со стороны РФ. Но помимо этого есть и другая проблема: в комитете министров существует правило, что если государство-член не платит взносы на протяжении трех лет, то комитет министров должен предпринять меры.

«Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. Есть мнение, что вероятность внесения изменения в пользу разрешения институционального кризиса в организации довольно велика, однако дискуссия, особенно с участием антагонистично настроенных к России делегаций (прибалтийских или украинской), будет ожесточенной.

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